İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video

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İstanbul Şişli’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınan 5 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.
Söz konusu operasyonda B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşılan operasyonda yakalanan zanlıların polisteki sorgusu dün tamamlandı. Beş şüpheli, TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanıp hapse mahkum edilen şüpheliler arasında, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla daha önce defalarca polisiye soruşturmalara hedef olan ve 7 yıl önce polis üniforması giyerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda "keşif" yaptığı ileri sürülen C.K. da bulunuyor.