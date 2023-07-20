İstanbul’da döner bıçaklı kavga kamerada: Kavgada bıçaklı şahsa motosiklet çarptı | Video 20.07.2023 | 10:55 Kağıthane’de akraba olan iki grup arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine döner bıçaklarıyla saldırdı. Kavganın yaşandığı sırada ise yolda seyir halinde ilerleyen bir motorlu kurye, döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı. Yaşanan ilginç olay vatandaş kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde dün 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, akraba olan iki grup arasında anlaşmazlıktan dolayı sokak kavgası çıktı. Edinilen bilgiye göre, uzaktan küfürleşmeyle başlayan tartışma bir anda döner bıçaklarının çekildiği kavgaya dönüştü. İki grubun cadde ortasında birbirine girdiği esnada müşteriye sipariş götüren bir motorlu kurye ise döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı.Yaşanan kazanın ardından şahıs topallayarak önce döner bıçağıyla motosiklete vurdu, sonrasında ise kuryeye saldırdı. Sokak ortasında yaşanan kavganın ardından ayakta durmakta zorlanan bir şahıs, ailesinin yardımıyla eve götürüldü. Yaşananlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği ve olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında tarafların tespit edildiği ancak birbirlerinden şikayetçi olmadığı bilgisine ulaşıldı.