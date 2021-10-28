Video Yaşam İstanbul’da döner bıçaklı ve silahlı saldırı kamerada: Saldırganlara sandalyeyle böyle direndi | Video
İstanbul’da döner bıçaklı ve silahlı saldırı kamerada: Saldırganlara sandalyeyle böyle direndi | Video

İstanbul’da döner bıçaklı ve silahlı saldırı kamerada: Saldırganlara sandalyeyle böyle direndi | Video

28.10.2021 | 10:19

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Şişli’de iki şahıs küfürleşme nedeniyle aralarında husumet olan bir kişiye sokak ortasında döner bıçağı ve tabancayla saldırdı. Saldırıya anları ve gencin sandalyeyle direnmeye çalıştığı o anlar kameralara yansırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise motorize yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay, dün saat 15.15 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile V.Ş. ve H.Ş. arasında bir süre önce küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. M.K. ve arkadaşı cadde üzerinde sohbet ettikleri esnada onları gören V.Ş. ve H.Ş. bir anda üzerlerine doğru koştu. Şahıslar ardından ellerindeki döner bıçağı ve silahla saldırmaya başladı. Sokak ortasında devam eden kavgada karşı kaldırıma da sıçradı. O esnada M.K.'nın arkadaşı onu korumak için saldırganları önüne geçti. Ancak gözü dönen şahıslar M.K.'ya acımasızca vurmaya başladı.
Biri silahla diğeri döner bıçağıyla saldırdı

Kaçmaya başlayan M.K.'yı kovalayan V.Ş. vs H.Ş.'yi vatandaşlar durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganlardan biri M.K.'yı bacağından tabancayla vurarak yaralarken, döner bıçaklı şahıs ise saldırmaya devam etti. Börekçiye sığınan M.K., eline aldığı sandalyeyle döner bıçaklı saldırgana direnmeye çalıştı. Saldırı sonrası saldırganlar vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kaçmaya başladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.K.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların önce eşkali ardından da kimlikleri tespit edildi. Bölgede yakalama çalışması yapan Şişli motorize yunus polisi, saldırganlar V.Ş. ve H.Ş.'yi kaçarken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması ve adli işlem işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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