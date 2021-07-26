Video Yaşam İstanbul'da Dragos marinada tekneler alev alev yandı: 8 tekne küle döndü | Video

İstanbul'da Dragos marinada tekneler alev alev yandı: 8 tekne küle döndü | Video

İstanbul'da Dragos marinada tekneler alev alev yandı: 8 tekne küle döndü | Video
26.07.2021 | 13:54

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Kartal Dragos marinada bulunan 8 tekne alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan tekneler kullanılamaz hale geldi.

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Kartal Dragos marinada bulunan bir teknede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan diğer 8 tekneye de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen tekneler drone ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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