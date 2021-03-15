İstanbul'da drift yapan sürücünün kaza yapma anı kamerada | Video
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İstanbul'da drift yapan sürücünün kaza yapma anı kamerada | Video 15.03.2021 | 10:55
İstanbul Eyüpsultan'da otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü kaldırıma çıkarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, Cuma gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde otomobil sürücüsü, boş yolda drift yapmaya çalıştı. Otomobili ile tehlikeli hareketler yapmaya devam eden sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, kaldırıma çıkarak direğe çarpıp durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.