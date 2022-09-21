İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi | Video

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İstanbul’da yapılan tarihi eser operasyonunda, farklı dönemlere ait toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınırken, sikkelerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.
İSTANBUL'DA TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN SİKKE MİKTARI
Araç içinde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş Roma İmparatorluğu, Bizans ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. Sikkelerin, İstanbul'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.