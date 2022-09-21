İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi | Video

İstanbul’da yapılan tarihi eser operasyonunda, farklı dönemlere ait toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınırken, sikkelerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaçak eser taşıyan aracın güzergah bilgileri tespit edildi. Yapılan takibin ardından 12 Eylül'de Başakşehir ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece'de de bir adrese yapılan operasyonda alıcı oldukları iddia edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.Araç içinde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş Roma İmparatorluğu, Bizans ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. Sikkelerin, İstanbul'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.