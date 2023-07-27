Video Yaşam İstanbul'da düzenlenen operasyonla 12 firari yakalandı | Video
İstanbul'da düzenlenen operasyonla 12 firari yakalandı | Video

İstanbul'da düzenlenen operasyonla 12 firari yakalandı | Video

27.07.2023 | 14:07

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bilişim ile dolandırıcılık suçlarından aranması bulunan ve 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 1 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla 27 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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