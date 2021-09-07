Video Yaşam İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video
07.09.2021 | 14:52

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Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçısı 7 şüpheli ile 46 düzensiz göçmen yakalandı.

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Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda farklı ülkelerden yasadışı yollarla ülkeye getirilen yabancı şahısları, yasadışı yollardan yurtdışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatlarını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 minibü ve 1 otobüs ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

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