İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video
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Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçısı 7 şüpheli ile 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda farklı ülkelerden yasadışı yollarla ülkeye getirilen yabancı şahısları, yasadışı yollardan yurtdışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatlarını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 minibü ve 1 otobüs ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.