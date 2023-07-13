İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler arttırıldı | Video
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı. Evraklarında eksik bulunan ve adresleri farklı illerde görülen yabancı uyruklu şahıslar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından metro istasyonları giriş çıkışlarında, çeşitli park ve bahçelerde, demir yollarında düzensiz göçmenlere yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.
Yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıklarına yönelik denetimler yapılıyor. Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.