Video Yaşam İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video

İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video

23.05.2022 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 00:13
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 23.05.2022 | 09:34
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video 01:24
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video 23.05.2022 | 08:55
Ankara’da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 00:30
Ankara'da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 23.05.2022 | 09:05
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 04:28
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 23.05.2022 | 08:54
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 05:46
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 23.05.2022 | 08:36
E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:46
E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 23.05.2022 | 08:42
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 02:52
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 23.05.2022 | 08:35
SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 02:08
SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 22.05.2022 | 16:31
Hastanede dehşete düşüren anlar kamerada! Öfkeli baba önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı | Video 06:17
Hastanede dehşete düşüren anlar kamerada! Öfkeli baba önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı | Video 22.05.2022 | 15:40
Fatıma’nın yüzü artık gülecek | Video 02:04
Fatıma'nın yüzü artık gülecek | Video 22.05.2022 | 15:39
Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:22
Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.05.2022 | 15:05
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 01:14
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 22.05.2022 | 15:05
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 01:10
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 22.05.2022 | 15:05
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video 00:34
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video 22.05.2022 | 13:21
Niğde’deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 04:21
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 22.05.2022 | 13:21
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 02:07
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 22.05.2022 | 12:34
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1’i hamile 3 yaralı | Video 07:00
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1'i hamile 3 yaralı | Video 22.05.2022 | 12:19
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 00:39
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 22.05.2022 | 12:21
Mehmet Ali Erbil’le davalık olmuştu! Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı | Video 03:19
Mehmet Ali Erbil'le davalık olmuştu! Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı | Video 22.05.2022 | 12:20
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü | Video 06:05
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü | Video 22.05.2022 | 11:39

Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı. Polis tarafından toplanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan göçmen gözaltı kamplarına alındığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ülkelerindeki ekonomik kriz, baskı ve şiddet dalgasından kaçarak Türkiye'ye kadar ulaşan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, dün Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelen bir grup kaçak yeni sığınmacı tespit etti. Kentin dış ilçelerinden Arnavutköy'e bağlı Haraççı Mahallesindeki meydanlarda, park ve bahçeler ile inşaat halindeki binalarda dün yapılan geniş çaplı asayiş uygulamaları ve denetimlerde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 113'ü Bangladeş, 45'i Pakistan, 8'i Eritre ve çeşitli uyruklara mensup toplam 199 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonda yakalanan söz konusu düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan İl Göç İdaresindeki göçmen gözaltı kamplarına alındığı öne sürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA