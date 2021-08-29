İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim | Video
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Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence mekanlarına yönelik incelemelerde bulundu. Ekipler, 64 mekana gece saatlerinde baskında yaparken o anlar polis kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde bulunan mekanlara yönelik incelemelerde bulundu. 80 ekip 160 polisin katılımıyla 64 adet mekan incelendi. Ekipler bin 184 şahsın GBT sorgusunu tek tek yaptı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız 4 adet belgesiz mekan tespit ederek işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 3 yabancı uyruklu olmak üzere 64 kadın ve sigortasız işçi olduğu tespit edilen 4 erkek şahıs işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan yapılan denetimler polis kameraları tarafından kaydedildi.