İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video
İstanbul’da, polis ekiplerince son 6 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı sahte tütün ve tütün mamulleri toplu olarak imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi.
Söz konusu sahte ve kaçak ürünlerin 3 ve 4 Mart tarihlerinde Kocaali'de imha edildiği belirtildi.
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