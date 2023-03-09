Video Yaşam İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video
İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video

İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video

09.03.2023 | 10:48

İstanbul’da, polis ekiplerince son 6 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı sahte tütün ve tütün mamulleri toplu olarak imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 3 Ağustos 2022 ile 27 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan son 6 ayda kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçen elektronik sigara kartuşu, makaron sigara, elektronik nargile sigara makinesi, puro, sigara tütünü, etil ve metil alkol olmak üzere yaklaşık 110 ton gelen malzeme imha edildi.

Söz konusu sahte ve kaçak ürünlerin 3 ve 4 Mart tarihlerinde Kocaali'de imha edildiği belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video 01:22
İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video 09.03.2023 | 10:48
Son Dakika: Şırnak’ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video 01:39
Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video 09.03.2023 | 10:46
Deprem korkusu altını ’yastık altından’ çıkardı | Video 06:08
Deprem korkusu altını 'yastık altından' çıkardı | Video 09.03.2023 | 10:22
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 02:46
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 09.03.2023 | 10:22
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 00:42
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 09.03.2023 | 09:56
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:13
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 09.03.2023 | 09:55
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:39
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 09:58
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 01:29
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 09.03.2023 | 09:45
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul’da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video 00:10
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video 09.03.2023 | 09:16
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 00:43
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 09.03.2023 | 09:04
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:14
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 09.03.2023 | 08:15
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 01:44
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 09.03.2023 | 06:14
Hatay’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 02:28
Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 09.03.2023 | 06:13
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 00:56
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 09.03.2023 | 06:13
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:21
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 08.03.2023 | 23:13
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı | Video 02:09
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: "Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı" | Video 08.03.2023 | 20:10
Mehmetçik’ten Malatya’da depremzede kadınlara karanfil | Video 02:21
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil | Video 08.03.2023 | 16:52
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 01:34
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 08.03.2023 | 16:39
SON DAKİKA: Malatya’da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 06:29
SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 08.03.2023 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA