Video Yaşam İstanbul'da ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar kamerada | Video

İstanbul'da ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar kamerada | Video

İstanbul'da ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar kamerada | Video
13.01.2021 | 12:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı | Video 00:47
Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı | Video 13.01.2021 | 12:58
Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi | Video 01:10
Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi | Video 13.01.2021 | 12:51
Jandarmanın dur ihtarına uymadı, kovalamacanın sonunda yakalandı | Video 01:11
Jandarmanın dur ihtarına uymadı, kovalamacanın sonunda yakalandı | Video 13.01.2021 | 12:45
Yolda cüzdan buldu, “100 bin lira da bulsam, 1 lirasına dahi dokunmazdım” dedi | Video 01:25
Yolda cüzdan buldu, “100 bin lira da bulsam, 1 lirasına dahi dokunmazdım” dedi | Video 13.01.2021 | 12:34
İstanbul'da ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar kamerada | Video 01:10
İstanbul'da ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar kamerada | Video 13.01.2021 | 12:27
Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar | Video 01:29
Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar | Video 13.01.2021 | 12:13
Sirkeci'de trafikteki tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 00:58
Sirkeci'de trafikteki tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 13.01.2021 | 12:09
Ankara'ya kar yağışı başladı | Video 01:38
Ankara'ya kar yağışı başladı | Video 13.01.2021 | 12:08
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada | Video 03:43
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.01.2021 | 11:41
Selde TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı | Video 04:11
Selde TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı | Video 13.01.2021 | 11:52
Ameliyat hazırlıkları yaparken kayboldu, 13 gün sonra cesedi cami tuvaletinde bulundu | Video 02:29
Ameliyat hazırlıkları yaparken kayboldu, 13 gün sonra cesedi cami tuvaletinde bulundu | Video 13.01.2021 | 11:52
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde korona virüs aşı uygulama odaları hazır | Video 06:33
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde korona virüs aşı uygulama odaları hazır | Video 13.01.2021 | 10:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur paylaşımı | Video 00:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur paylaşımı | Video 13.01.2021 | 11:35
İzmir'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:36
İzmir'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.01.2021 | 11:08
Ordu'da yürürken kalp krizi geçiren Prof. Dr. Cemil Yapar son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:16
Ordu'da yürürken kalp krizi geçiren Prof. Dr. Cemil Yapar son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.01.2021 | 11:15
Balıkesir'de düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı | Video 01:26
Balıkesir'de düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı | Video 13.01.2021 | 11:14
Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video 00:30
Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video 13.01.2021 | 11:10
Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı | Video 00:48
Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı | Video 13.01.2021 | 10:47
Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video 03:23
Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video 13.01.2021 | 11:08
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ocak 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan katil sevgili hakkında flaş açıklama | Video 15:42
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ocak 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan katil sevgili hakkında flaş açıklama | Video 13.01.2021 | 10:59

İstanbul merkezli geçtiğimiz perşembe günü 8 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınla emniyette sergilendi. Altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 103 kişiden 76’sı yakalanırken, bu kişilerden 29’u tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç şebekesi tarafından Fatih'te 8 farklı atölyede üretilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, diğer şehirlerde piyasaya sürerek yüklü miktarda vurgun yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında 103 şüphelinin yakalanması için 6 Ocak Perşembe günü 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. O tarihte 8 ilde 130 adrese düzenlenen baskınlarda aranan 103 şüpheliden 76 kişi yakalanırken adreslerde yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın kolye, bileklik, kemer, küpe ve poşetler içinde altın ve bakır ziynet eşyaları ile 56 bin 60 lira para ele geçirilmişti. Söz konusu sahte ve düşük ayarlı altınlar, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Öte yandan yakalanan 76 zanlının emniyetteki işlemleri dün sona erdi. Beş şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen geri kalan 71 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 42 şüpheli hakkında ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA