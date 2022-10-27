İstanbul’da elektrikli scooter denetimi: Fosforlu yelek giymeyenlere ceza yağdı | Video
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Ortaköy’de elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Fosforlu yelek giymedikleri belirlenen 15 kişiye 196’şar lira para cezası kesildi.