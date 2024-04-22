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Video Yaşam İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video
İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video

İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video

22.04.2024 | 11:11

Beyoğlu’nda bir şahıs husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, kurşun yağmuruna tutuşan işyerinde kimsenin olmaması soncu ölen veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili polisin yakaladığı saldırgan ve azmettiricisi tutuklanırken, saldırı esnadasın da kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı.

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Beyoğlu Hasköy semti Piripaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda gece saatlerinde maskeli bir şahıs koşarak bir emlak işyerinin önüne geldi. Şahıs ardından silahını çekerek işyerine kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, şahıs hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı esnasında kaldırımda yürüyen bir genç ise neye uğradığını şaşırdı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, ölen ya da yaralanan olamadığı işyerinde ise 7 adet kurşun girişi olduğu tespit edildi.

POLİS SALDIRGANI VE AZMETTİRİCİSİNİ YAKALADI
İşyeri şahini Atakan A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın A.Ş. (20) olduğunu belirledi. Şahıs Kağıthane'deki evine yapılan baskınla yakalandı. Şahsın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, kendisine azmettirenin ise emniyette 19 adet suç kaydı bulunan B.G. (19) olduğunu tespit etti.

POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Azmettirici şahıs ise Beyoğlu'nda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların ifadesi alındı. Şahıslardan B.G., emlakçının sahibi ile aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan A.Ş. ve azmettiricisi B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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