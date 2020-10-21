Video Yaşam İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video

İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video

İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video
21.10.2020 | 08:49

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İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı (44), üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) ve 40 günlük öz bebeği Esila'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çakmaktaş'ın (40) davası görüldü. Sanık Mehmet Çakmaktaş ,"Olay akşamı da kıskançlık krizine girerek ağır hakaretlerde bulunmuştur. Kendilerini kasten yaralamadım, tanık beyanını kabul etmiyorum." derken, duruşmada tanık olarak dinlenen Zeki Demir "Biz yetişmeseydik aileyi katlediyordu" diye konuştu.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ve şikayetçi Emine Çakmaktaş katıldı. Duruşmada Emine Çakmaktaş'ın avukatları Ela Ala ile Ebru Yıldırım ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk ile sanık avukatı da yer aldı.


"BIÇAK İSABET ETMESİN DİYE ÇOCUĞU SAĞA SOLA ÇEVİRİYORDU"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Zeki Demir, olay günü Emine Çakmaktaş'ın sesini evden duyduğunu ve yeğeni Samet Demir ile birlikte dışarı çıktığını belirterek "Sanık bahçede Emine Çakmaktaş, Özge Gökbayrak ve Esila Çakmaktaş'ı bıçaklıyordu. Esila bebek Özge'nin kucağındaydı. Çocuğa bıçak isabet etmesin diye Özge çocuğu bir sağa bir sola çeviriyordu. Özge bıçak darbelerinden yaralandı" dedi.


"BİZ YETİŞEMESEYDİK AİLE KATLEDİLİYORDU"
Zeki Demir, sanığın kendisine de bıçak salladığını ifade ederek "Ben de karnımdan yaralandım. Sonra bir tekme vurduğumda yere düştü. Yeğenim de sanığın üstüne atladı. Elindeki bıçağı aldık, sonra polisi aradık. Komşular ilk başta Mehmet Çaktaş'ı hırsız sandılar, biz de durumu anlattık. Biz anlatınca bir arbede daha yaşandı. Biz yetişmeseydik aileyi katlediyordu" şeklinde beyanda bulundu.


Söz verilen Emine Çakmaktaş ise şikayetçi olduğunu tekrarlayarak "En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Beni, kızımı ve bebeği öldürmeye çalıştı" dedi.


ASIL SUÇLUNUN EŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Sanık Mehmet Çakmaktaş ise Emine Çakmaktaş'ın eski eşini kıskandığını öne sürerek "Olay akşamı da kıskançlık krizine girerek ağır hakaretlerde bulunmuştur. Kendilerini kasten yaralamadım, tanık beyanını kabul etmiyorum. Ben eylemime kendim son verdim, merdivenin başında bana müdahalede bulundular" diye konuştu.


Mehmet Çakmataş, eşi Emine Çakmaktaş'ta kendisine ait videolarının olduğunu, videolarını kullanarak kendisini birinci eşinden ayırdığını iddia ederek "Ailemi hedef haline getirerek bana düşman kazandırmaya çalışmaktadır. Asıl suçlu Emine Çakmaktaş'tır. Kamera kayıtlarının özellikle incelenmesini istiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.


TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunulmadığı konusunda gelen raporun Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 21 Ocak' 2020 tarihinde sanık Mehmet Çakmaktaş'ın evinde alkol aldığı sırada üvey kızı olan müşteki Özge Gökbayrak ile komidinin üzerindeki resmin yere düşmesi sebebiyle tartışmaya başladığı anlatıldı. Sanığın müşteki Gökbayrak'ı darp ettiği ve bu sırada resmi nikahlı olan eşi Emine Çakmaktaş'ın ayırmaya geldiği ifade edildi. Sanık Çakmaktaş'ın Özge Gökbayrak'ı ve Emine Çakmaktaş'ı birden fazla kez bıçakladığı anlatılan iddianamede, Çakmaktaş'ın "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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