Video Yaşam İstanbul’da eski damat dehşeti kamerada: Kayınpederinin aracını parçaladı | Video
İstanbul’da eski damat dehşeti kamerada: Kayınpederinin aracını parçaladı | Video

İstanbul’da eski damat dehşeti kamerada: Kayınpederinin aracını parçaladı | Video

02.05.2023 | 10:41

Kağıthane’de kayınvalidesinden ayrılan kayınpederine öfkelenen eski damat, sopayla adamın aracının camlarını patlattı. Sokaktan uzaklaşan şahıs bir süre sonra aracıyla geri gelerek bu kez de adamın aracına defalarca çarptı. Mahallelinin yaşadığı korku dolu o anlar kameralara yansırken saldırgan damat, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki ay meydana gelen olayda, Vural Ç. ikinci evliliğini yaptığı eşinden bir süre önce ayrıldı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen eski damat Umut C. ise kayınpederi Vural Ç.'yi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Vural Ç. şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditlerini sürdüren Umut C., Vural Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa geldi. Burada Vural Ç.'nin park halindeki aracına kendi aracıyla defalarca çarpan şahıs, ardından araçtan indi. Sopayla araca saldıran şahıs, mahalleliye adeta korku dolu anlar yaşarttı. Olayın ardından şahıs ardından aracına binerek kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

"GÜM GÜM DİYE BİR SES DUYDUK DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"
Olayla ilgili konuşan Banu Kızılırmak, "Araçla arkadan arabaya vurdu ve camlar kırıldı. Akşamüzeri geldi 'güm güm' diye bir ses duyduk deprem olduğunu sandık. Şapkalı bir genç çocuk, komşunun kızıyla ayrılmışlar. Arabaya vurdu camları kırdı, çok ses çıktı komşular hepimiz uyandık. Komşu aşağıya indi, eline taş alacaktı az daha vuracakken o esnada polisler geldi. Komşuda şikayetçi olmak için karakola gitti. Burada adeta terör estirdi. Duyduğumuza göre komşum eski eşinden boşanmış. Damadı da boşanmayı sindirememiş. Vurduğu araç kızın babasının aracı, araca maddi zarar vererek kızın babasından intikam almaya çalışıyor. Arabanın camları tuzla buz oldu. Daha sonrası polisler geldi inceleme yaptı arabayı da çekici çağırıp götürdüler" dedi.

POLİS SALDIRGAN DAMADI YAKALADI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında Vural Ç., eski damadından şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut C.'yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına aşınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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