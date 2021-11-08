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İstanbul'da denizlerde Eylül ayında açılan balık avı sis engeline takıldı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken fiyatı da ikiye katlandı.
İstanbul'da etkili olan sis balık tezgahlarını vurdu. Bu sezon kilosu 15 TL'ye satılan hamsi hafta başı itibariyle fiyatını neredeyse ikiye katlayarak 25 TL'den satılıyor. Tezgahlarda yerini alan balıklardan ise istavrit geçen haftaya kadar 20 TL'den satılırken bugün 25 TL'den alıcısını buluyor. Geçen hafta 35 TL'den satılan ve çokça tüketilen çinekop ise yaşanan sis olayından sonra fiyatını ikiye katlayarak 65 TL'den satılmaya başladı.
Balıkçılar, bugünlerde az miktarda avlanan balığın fiyatlara olumsuz yansıdığını belirtirken, yılbaşına kadar hamsinin fiyatının bu çizgide olacağını ve yılbaşından sonra hamsinin tezgahlarda azalacağını vurguladı. Balıkçılar yağmur, fırtına ve sis gibi olaylardan avlanmanın etkilendiklerini ve balık avcılarının denize açılamadığını, bu krizlerin de tezgahtaki balığın fiyatlarını yükselttiğini belirtti.
Balıkçı esnaflarından Kadir Duman, fiyatların genel olarak yüzde 50'ye kadar zamlandığını zaman zaman ise fiyatların ikiye katlandığını ifade ederek, "Önceki hafta balık fiyatlarımız 10-15 TL seviyesindeydi, şuan 20-25 TL seviyesine çıktı. Balıkçılar çıkamıyor, ulaştıramıyorlar. Mesela çinekop 45 TL'ydi hatta 35 TL'ye kadar düşmüştü. Şuan 65 TL'ye kadar çıktı. Yaşanan sisten dolayı azalma oldu ve azalma olduğu için fiyatlar yükseliyor. Çok balık olunca bolluk oluyor ve fiyatlar ucuzluyor. Özellikle lüferde 60 TL'ye kadar çıktı. Dolayısıyla sis fiyatları etkiledi" dedi.