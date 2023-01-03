Video Yaşam İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video
İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video

İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video

03.01.2023 | 09:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video 02:04
İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video 03.01.2023 | 09:14
Motosiklet ikiye bölündü, hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:48
Motosiklet ikiye bölündü, hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.01.2023 | 09:07
Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03:30
Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.01.2023 | 08:54
Mersin’de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:26
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
Vietnam’da 10 yaşındaki çocuk 35 metre derinliğindeki sütunun içine düştü | Video 00:38
Vietnam’da 10 yaşındaki çocuk 35 metre derinliğindeki sütunun içine düştü | Video 02.01.2023 | 21:56
Mamak’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:00
Mamak’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 02.01.2023 | 16:57
Emniyet’ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video 00:53
Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video 02.01.2023 | 16:31
Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video 00:42
Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video 02.01.2023 | 16:09
Alev alev yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı: 4 yaralı | Video 01:10
Alev alev yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı: 4 yaralı | Video 02.01.2023 | 16:04
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! Baba olay yerinde oğlu hastanede hayatını kaybetti | Video 01:33
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! Baba olay yerinde oğlu hastanede hayatını kaybetti | Video 02.01.2023 | 15:58
Sancaktepe TEM’de feci kaza: Otobüsün çarptığı adam metrelerce savrularak hayatını kaybetti | Video 02:51
Sancaktepe TEM'de feci kaza: Otobüsün çarptığı adam metrelerce savrularak hayatını kaybetti | Video 02.01.2023 | 15:50
Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 00:10
Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 02.01.2023 | 15:16
Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 00:36
Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 02.01.2023 | 15:19
Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 00:38
Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 02.01.2023 | 15:17
Dehşete düşüren sözler: PKK olmak lazım diyerek, Türk milletine ve polise hakaretler savurdu | Video 03:39
Dehşete düşüren sözler: "PKK olmak lazım" diyerek, Türk milletine ve polise hakaretler savurdu | Video 02.01.2023 | 15:08
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 00:36
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 02.01.2023 | 15:01
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video 00:42
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video 02.01.2023 | 14:42
Müge Anlı’dan tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: Sana varya bir uçarım buradan... | Video 01:03
Müge Anlı'dan tacizci Sinan Sardoğan'a sert tepki: "Sana varya bir uçarım buradan..." | Video 02.01.2023 | 14:21
Müge Anlı, Arife Gökçe’ye cinsel içerikli mesajlar atan Sapık Sinan’a ateş püskürdü! Olay günü pantolonunu mu yaktı? | Video 09:07
Müge Anlı, Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sapık Sinan'a ateş püskürdü! Olay günü pantolonunu mu yaktı? | Video 02.01.2023 | 13:35
“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı | Video 00:21
“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı | Video 02.01.2023 | 11:25

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de devam etti. Yollarda görüş mesafesi düşerken trafikte zaman zaman aksamlarda yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da son 3 gündür özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan sis bugünde devam etti. Günün ilk ışıklarında Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde de etkisini sürdüren sis yaşamı da etkiledi. Görüş mesafesi düşerken trafikte zaman zaman aksamalar yaşandığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA