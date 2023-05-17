İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kiracısını bıçakla ağır yaraladı | Video
Sarıyer’de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından Ortaköy’de yakalandı.
KİRACININ HAYATİ TEHLİKESİ DÜRÜYOR
Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
POLİS SALDIRGANI YAKALADI
Öte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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