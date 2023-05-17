İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kiracısını bıçakla ağır yaraladı | Video 17.05.2023 | 14:01 Sarıyer’de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından Ortaköy’de yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), ücreti birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiracını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan'ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde çok milyarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.