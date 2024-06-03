Video Yaşam İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video

İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video

03.06.2024 | 10:14

Kağıthane’de ev sahibi bir adam, 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla evini boşaltmasını istedi. Teklifi kabul eden kiracı, 3 ay sonra ev sahibini oyalayarak evden çıkmayınca ortalık karıştı. Sokağa taşan kavga kameralara yansırken, silahla gelen ev sahibinin küçük oğlunun “burayı kan gölüne çeviririm” diye bağırdığı anlar şoke etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini, 5 çocuğu olan ve evli bir adama kiraya verdi. Kiralamadan 5 ay sonra ev sahibi Behçet A., evlenecek olan büyük oğlunu kiraya verdiği eve yerleştirmek istedi.

"3 AY KİRA VERME SONRA EVİ BOŞALT" TEKLİFİNE RAĞMEN EVİ BOŞALTMADI
Bunun üzerine Behçet A., kiracısıyla bir araya gelerek oğlunun evleneceğini ve evinde oturacağını, mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istediğini söyledi. Teklifi kabul eden kiracı iddiaya göre 3 ay sonra ev sahibini çeşitli bahanelerle oylayarak evden çıkmadı. Ev sahibi kiracının çıkacağını günü beklerken, dün akşam saatlerinde ev sahibi Behçet A. son durumu konuşmak için kiracısını aradı. Ev sahibi Behçet A., telefonda evden ne zaman çıkacağını sorunca kiracısı iddiaya göre, "Ben evinizden çıkmıyorum. Kralı gelsin çıkartsın" diye karşılık verdi.

"BURAYA KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİM"
Aldığı cevap karşısında öfkelenen ev sahibi Behçet A., oğullarıyla birlikte kiracısının kapısına dayandı. Binada başlayan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, darp edilen kiracıyı komşuları güçlükle kurtardı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu ise sokak ortasında "burayı kan gölüne çeviririm" diye bağırdı.

"5 ÇOCUĞUM VAR NASIL ÇIKAYIM"
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gele polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı. Darp edilen kiracının ise komşularına, "5 çocuğum var, karım var evimden çık diyor nasıl çıkayım" dediği duyulurken, tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ev sahibinin iddiasına göre evde 300 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

Öte yandan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 01:17
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 03.06.2024 | 10:14
Adana’da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 01:31
Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 03.06.2024 | 10:14
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03:16
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03.06.2024 | 09:56
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03:01
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03.06.2024 | 09:16
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:48
Konya’da silah kaçakçılığına karşı Mercek-20 operasyonu | Video 00:56
Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu | Video 03.06.2024 | 08:47
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:49
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 05:19
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 02.06.2024 | 23:00
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 03:39
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 02.06.2024 | 22:25
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! 04:11
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! 02.06.2024 | 22:23
Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında 00:37
Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında 02.06.2024 | 12:59
İstanbul Valisi Gül’den çöken bina açıklaması 01:59
İstanbul Valisi Gül'den çöken bina açıklaması 02.06.2024 | 10:29
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çökme anı kamerada! 00:49
İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çökme anı kamerada! 02.06.2024 | 10:30
Küçükçekmece’de 4 katlı bina çöktü 01:29
Küçükçekmece'de 4 katlı bina çöktü 02.06.2024 | 09:21
SON DAKİKA | Küçükçekmece enkazdan kurtarılma anı kamerada | CANLI YAYIN 06:10
SON DAKİKA | Küçükçekmece enkazdan kurtarılma anı kamerada | CANLI YAYIN 02.06.2024 | 09:22
Küçükçekmece’de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 00:48
Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 02.06.2024 | 09:15
CANLI YAYIN | İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü! 10:21
CANLI YAYIN | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 02.06.2024 | 09:15
Aksaray’da pes dedirten olay: Motosikletli 2 kişi, 9 metrelik boruları yerde sürükleyerek böyle taşıdı | Video 01:54
Aksaray'da pes dedirten olay: Motosikletli 2 kişi, 9 metrelik boruları yerde sürükleyerek böyle taşıdı | Video 01.06.2024 | 15:33
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:44
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 01.06.2024 | 15:29
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi | Video 00:29
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" | Video 01.06.2024 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA