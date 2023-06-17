Video Yaşam İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video
İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video

İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video

17.06.2023 | 09:55

Güngören’de kiraya üç katı zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güngören Gençosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi olan adamın kirayı 12 bin lira yapmak istediği ve kiracısının ise bu teklife karşı çıkmasının ardından sözlü tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte ev sahibi kiracısının eline vurarak 'benim evini boşalt. Çıkın gidin' diyerek tartışmayı alevlendirdi.

"BENİM EVİMİ TERK ET"
Tartışmanın devamında kiracı vatandaşın ev sahibine gitmiyorum demesinin ardından ise ev sahibi, 'benim evimi bana nasıl vermiyorsun' dedi. Kiracı vatandaş sakin konuşmasına devam ettiği sırada ev sahibi ceketinden tutup onu itip, çekiştirmeye başladı. Sakin kalan kiracı derdini anlatmaya devam ederken ev sahibi ise kira piyasasının söylediği rakamlarda olduğunu dile getirerek, 'benim evimi terk et' dedi.

KİRACI SAKİN KALDIKÇA EV SAHİBİ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ
Kiracı ve ev sahibinin girmiş olduğu tartışmada her ne kadar kiracı sakin tavırlarda derdini anlatmaya çalışsa da, ev sahibi sakin kalamadı. Bir süre sonra iyice sinirlenen ev sahibi, kiracısının üstüne giderek fiziksel temasını arttırdı. Olay büyümeden çevrede ki vatandaşlar tarafından ev sahibi olay yerinden uzaklaşırken kiracı vatandaş tüm bu olanlara gülerek karşılık verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video 01:51
İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video 17.06.2023 | 09:55
Bursa’da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 02:01
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 17.06.2023 | 09:05
Van Gölü’nde gün batımı mest etti | Video 01:35
Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video 16.06.2023 | 21:08
Şişli’de komşusunu sokak ortasında vurarak öldürdü! | Video 00:35
Şişli’de komşusunu sokak ortasında vurarak öldürdü! | Video 16.06.2023 | 15:48
Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 01:15
Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 16.06.2023 | 15:47
Küçükçekmece adliyesi önünde 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık: Pişmanım keşke olmasaydı | Video 08:44
Küçükçekmece adliyesi önünde 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık: "Pişmanım keşke olmasaydı" | Video 16.06.2023 | 14:16
Biri motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yaptı, diğeri ters şeritte! Trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada | Video 00:28
Biri motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yaptı, diğeri ters şeritte! Trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada | Video 16.06.2023 | 14:53
20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! | Video 00:14
20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! | Video 16.06.2023 | 14:52
İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 00:27
İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:52
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 00:39
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 16.06.2023 | 14:28
Freni boşalan kamyon kontrol noktasına böyle daldı | Video 00:12
Freni boşalan kamyon kontrol noktasına böyle daldı | Video 16.06.2023 | 14:14
Son Dakika: Ankara’da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 03:14
Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 16.06.2023 | 14:14
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video 00:38
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:14
Konya’da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 00:59
Konya'da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 16.06.2023 | 11:26
Bağcılar’da 8 ay önce hayalet ekranı çalınan otomobile yeniden hırsız girmeye çalıştı | Video 04:34
Bağcılar'da 8 ay önce hayalet ekranı çalınan otomobile yeniden hırsız girmeye çalıştı | Video 16.06.2023 | 11:13
Sinop’ta ’silah ve mühimmat kaçakçılığı’ operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:07
Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video 16.06.2023 | 11:13
Eskişehir’de, 2 inşaat arasındaki 3 katlı kerpiç bina çöktü | Video 05:42
Eskişehir'de, 2 inşaat arasındaki 3 katlı kerpiç bina çöktü | Video 16.06.2023 | 08:59
Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video 03:42
Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video 16.06.2023 | 10:34
Avcılar’da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 02:04
Avcılar'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 16.06.2023 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 16.06.2023 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA