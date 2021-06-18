İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video
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Kocaeli'de 'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı oldular 18.06.2021 | 14:26
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Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı. Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.