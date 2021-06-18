Video Yaşam İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video

İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video

İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video
18.06.2021 | 20:06

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Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı. Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

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