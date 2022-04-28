İstanbul’da, eylem hazırlığındaki DKP/BÖG hücresi çökertildi | Video

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İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığındaki DKP/BÖG terör örgütüne mensup bir hücre, İstanbul Polisince düzenlenen operasyonla çökertildi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen kritik operasyonda 5 kilo patlayıcı ve bombalarla bağlantılı 3 terörist yakalandı.
İstanbul'daki sarsıcı operasyonu ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısa bir süre önce duyurmuştu. Bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi." ifadesini kullanmış ve "DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" demişti.