Video Yaşam İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video
İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video

İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video

10.01.2024 | 14:22

Kağıthane’de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökme anı kameralara anbean yansırken, vatandaşlar paramparça olan balkonun altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Evde yaşayan Emrah A., “Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu paramparça olan balkondan oluşan molozlar sokağı kaplarken, vatandaşlar ise dakikalarla kurtuldu. O esnada çöp atan bir kişi ise neye uğradığını şaşırdı. Çökme anının kameralara anbean yansıdığı olayda gürültüyü duyanlar polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

"UYANDIĞIMDA BALKONUN AŞAĞIYA ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak önlem alırken evde de bir süre inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay esnasında evde olan Emrah A., "Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video 03:23
İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video 10.01.2024 | 14:22
Diyarbakır’da cezaevi nakil aracı şarampole yuvarlandı: 21 yaralı | Video 02:18
Diyarbakır’da cezaevi nakil aracı şarampole yuvarlandı: 21 yaralı | Video 10.01.2024 | 14:22
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video 00:38
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video 10.01.2024 | 15:42
Büyükçekmece’de tekel bayisine silahlı saldırı kamerada | Video 03:32
Büyükçekmece'de tekel bayisine silahlı saldırı kamerada | Video 10.01.2024 | 14:59
Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video 01:54
Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video 10.01.2024 | 14:55
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 00:21
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 10.01.2024 | 12:34
Tekirdağ’da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 01:51
Tekirdağ'da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 10.01.2024 | 14:54
Mardin Kızıltepe’de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 00:48
Mardin Kızıltepe'de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 10.01.2024 | 15:15
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 00:31
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 10.01.2024 | 14:21
Ağrı’da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 00:57
Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 10.01.2024 | 14:44
İstanbul’da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası | Video 01:17
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası | Video 10.01.2024 | 14:22
İstanbul’da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 00:03
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 10.01.2024 | 14:31
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 00:55
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 10.01.2024 | 14:14
FETÖ’cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:24
FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 10.01.2024 | 13:21
TEM Otoyolu’nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı | Video 01:37
TEM Otoyolu’nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı | Video 10.01.2024 | 13:19
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü’nde mest eden kış manzarası | Video 04:06
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video 10.01.2024 | 13:16
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:40
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 13:16
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 00:26
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 10.01.2024 | 12:49
İstanbul’da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.01.2024 | 12:47
Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 00:45
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 10.01.2024 | 12:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA