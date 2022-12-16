Video Yaşam İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video

İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video

16.12.2022 | 16:54

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Beşiktaş'ta yol kenarında bekleyen lüks otomobil bilinmeyen bir nedenle hızlanarak durağa daldı. Durakta kimsenin olmadığı sırada meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Lüks otomobilin sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 13.15 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Koru Sokak üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 GS 905 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle aracını Koru Sokak'ta bulunan bir taksi durağının önünde durdurdu ve bir süre bekledi. Ne olduğunu anlayamayan duraktaki sürücülerden Murat Devecioğlu, otomobile bakmak için yöneldiği esnada araç bilinmeyen bir nedenle bir anda hızlanarak durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle durakta ve otomobilde hasar oluştu.

O esnada durakta olup kendini panikle dışarı atan Murat Devecioğlu, "Sürücü arkadaş geldi ve şurada durmaya başladı. Ben de ona bakıyordum sonra bir anda gaza bastı. O anda dışarı çıkmasam ben de içeride kalabilirdim. Ben dışarı çıktım ama ne yapıyorsun diyene kadar duraktan içeri girdi. Yaralı değildi bilinci yerindeydi ama ambulans geldi aldı götürdü. Bende herhangi bir şey yok. Buraya geldi, durağın önünde durdu ve 1-2 dakika sonra gaza bastı. Ne olduğunu da bilmiyorum belki fren yerine gaza basmıştır. Bir anda duraktan içeri girdi" dedi.

Durak çalışanlarından Şafak Yüksel Ören, "Genelde biz tam bu aracın girdiği yerde oturuyoruz. Yani içeride olsak hiçbirimizin kurtulma şansı yoktu. Eğer burada olsak biz de içeride, tam bu aracın girdiği yerde sırtımız dönük oturuyor olacaktık. Durakta kimsenin olmaması, herkesin işte olmasıyla çok ucuz kurtulduk" diye konuştu. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada otomobilde ve taksi durağında hasar oluştu.

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