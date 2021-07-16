Video Yaşam İstanbul’da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı | Video

İstanbul’da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı | Video

İstanbul’da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı | Video
16.07.2021 | 11:22

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Beyoğlu’nda süratli olan bir otomobil sürücüsü, önündeki araca sollamak istediği esnada çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü, oturduğu çimenlikte içinden sağ çıktığı araca uzun uzun baktı.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İmrahor Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Enes Yıldırım, süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Sürücü o esnada önünde giden Utku Eren Tırın idaresindeki başka bir otomobili sollamak istedi. Ancak sola dönüş yapmak isteyen önündeki araca çarpan otomobil, devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yara almadan kurtulan devrilen aracın içerisindeki Yıldırım, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

BURNU BİLE KANAMADI, ARACINA BAKTI
Kaza sonrası kendisini çimenlik alana atan sürücü Yıldırım, uzun uzun hasar gören aracına baktı. Diğer aracın sürücü Tırın ise olay yerine gelen annesine sarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücülerini muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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