Video Yaşam İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video
İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video

İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video

17.01.2022 | 13:04

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Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, yol ortasında tabela direğine çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, motoru tamamen kopan araçtaki 1'i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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