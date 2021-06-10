Video Yaşam İstanbul’da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı motosiklet üzerindekiler yola böyle savruldu | Video

İstanbul’da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı motosiklet üzerindekiler yola böyle savruldu | Video

İstanbul’da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı motosiklet üzerindekiler yola böyle savruldu | Video
10.06.2021 | 11:27

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Kağıthane’de yasak yerden dönüş yapmaya çalışan motosikletliye seyir hakinde otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrulan motosikletli ve arkasındaki yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, sün saat 11.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan motosiklet sürücüsü, sol taraftaki kavşağa ters yönden girmek istedi. O esnada motosiklet sürücüsüne seyir halinde olan Erol B. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yere savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Erol B., "Ben ışıklar yandığında geçiyordum. Öndeki minibüs bunlara vurunca sola kaçtı. Benim önüme kırdılar. Bana vurduktan sonra düştüler. Baktığımda yerde yatıyordu" dedi.

"YARALI YERDE KIVRANIYORDU"
Kazayı gören vatandaşlardan Alperen Okur, "Abi adam oradan geliyordu yanında araba vardı minibüs şoförü sıkıştırınca mecbur çarpmak zorunda kaldı. Motoru sıkıştırdı. Adamda diğer araca çarpmak zorunda kaldı. Yaralı yerde kıvranıyordu sesleniyordu sürekli. Bilinci açıktı sürekli telefonum nerde telefonum nerde diyordu. Hatalı olan minibüstü motorlulara biraz daha dikkat edilmesi lazım, görmüyorlar motorcuları" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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