Video Yaşam İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video
İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video

İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video

14.04.2022 | 10:55

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Şişli’de ticaret merkezindeki çöp konteynırını ittiren bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada aracın çarpması sonucu yaralanırken, Beyoğlu’nda da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havalanarak yere savruldu. Sarıyer’de ise dengesini kaybeden motosikletli yere savrularak yaralandı. Feci kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şişli'deki bir ticaret merkezinde geçtiğimiz aylarda saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, otopark içerisindeki çöp konteynırını sürerek yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç P.'ye Celil D. idaresindeki 34 NK 3238 plakalı araçla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Erdinç P. kazayı çöp konteynırı sayesinde küçük sıyrıklarla atlatırken, sürücü kısa süreli şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erdinç P. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Celil D. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

ÇÖP KONTEYNIRININ HAYAT KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
Şişli'de çöp konteynırı süren şahsa aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın çöp konteynırını alarak yürümeye başladığı ve karşıdan gelen aracın çöp konteynırını çarpması sonucu şahsın yere düşerek yaralandığı görülüyor.

MOTOSİKLETLİ HAVALANARAK TAKLA ATTI
Beyoğlu'nda da geçtiğimiz aylarda saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, bir otomobil sürücüsü yasak yerden hatalı dönüş yapmak istedi. O esnada seyir halinde olan motosikletli bir sürücü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan motosikletli yere savrularak yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı motosikletliyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Sarıyer'de geçtiğimiz Şubat ayında saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, motosikletli bir genç dengesini kaybederek yere savruldu. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anları ise kameralara yansıdı.

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