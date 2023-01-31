İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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