Video Yaşam İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video

09.06.2023 | 09:17

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişiden 15’i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyeleri arasında Bylock kullanıcısı, ihraç hakim, kamu hastanelerinde görevli aktif doktor, hemşire, öğretmen ve avukat da bulunuyor.

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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında ankesör/büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtları tespit edilen, gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları anlaşılan, bazılarının örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde hücre sorumlusu düzeyinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 19 şüpheli belirlendi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ikamet eden 19 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Baskınlarda 15 FETÖ/PDY üyesinin yakalandığı bildirildi.

İÇLERİNDE BYLOCK KULLANICILARI, HAKİM VE DOKTOR İLE ÖĞRETMEN VE HÜCRE SORUMLULARI VAR
Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, FETÖ üyeleri arasında örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları olduğu, kapatılan Bank Asya'da "artıran hesap" hareketlerinin olduğu, haklarında örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanların olduğu anlaşıldı. Ankesör/Büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının da bulunduğu iddia edilen şüpheliler arasında ihraç edilen 1 hakim, 1'i kamu hastanelerinde aktif doktor, 1'i kamuda aktif hemşire, 1'i kamudan ihraç öğretmen, avukat ve özel sektör çalışanları yer alıyor.
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarılırken, firari durumda olan 4 FETÖ mensubunun yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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