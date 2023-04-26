İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yapan FETÖ iltisaklı maliye personellerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen 9 maliye personeli şüpheliye yönelik İstanbul, Hakkari ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.
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