Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Bir bulutluk yağmur görenleri hayrete düşürdü | Video 16.08.2022 | 10:43
00:11
Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video 16.08.2022 | 10:30
00:26
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 16.08.2022 | 10:15
03:34
Esenyurt’ta ortakların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü | Video 16.08.2022 | 08:52
00:51
Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2022 | 08:53
01:06
Adana’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü | Video 16.08.2022 | 08:53
01:41
00:51
Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video 16.08.2022 | 00:25
01:18
Şişli'de silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 polis yaralandı | Video 15.08.2022 | 22:12
00:33
Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada | Video 15.08.2022 | 18:24
01:32
Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video 15.08.2022 | 18:01
06:38
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 15.08.2022 | 17:37
04:51
Sarıyer'de evleri su bastı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 15.08.2022 | 14:39
01:15
Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 16:43
17:47
Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video 15.08.2022 | 16:41
01:36
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 15.08.2022 | 15:54
00:13
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 15.08.2022 | 15:08
02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 15:06
02:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında oldukları öğrenildi.