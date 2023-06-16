İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı | Video
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlenen 18 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari durumda olan 3 FETÖ dersinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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