İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 19 gözaltı | Video

İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, firari olarak aranan 23 şüpheliden 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgüt yöneticilerinden S.S. polislerin gelmesiyle çıktığı çatıda kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarda, örgüte yönelik yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda 'firari' durumdaki 23 FETÖ üyesinin yakalanması için 23 ayrı hücre evine operasyon düzenlendi. Kent genelinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, kamudan ihraç edilmiş olan polis ve öğretmenler ile çeşitli meslek gruplarından kişilerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında saklandığı eve polislerin gelmesiyle çatıya çıkarak saklanmaya çalışan örgüt yöneticilerinden S.S. polislerin dikkatli aramasıyla çatıya saklandığı belirlendi. Polis ekipleri çatıya kaçarak saklanmaya çalışan S.S.'yi burada yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 19 örgüt üyesi sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firar olan 4 FETÖ/PDY üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Baskın yapılan hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Hücre üyelerinin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.