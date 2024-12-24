Video Yaşam İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu | Video
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu | Video

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu | Video

24.12.2024 | 12:12

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'den aranan çifte yönelik operasyon düzenledi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı olmak' suçlarından yakalaması bulunan, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan eşi Melek Türk Arnavutköy'de gözaltına alındı.
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