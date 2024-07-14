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İstanbul’da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü | Video

İstanbul’da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü | Video

14.07.2024 | 10:09

Kağıthane’de bir adam, kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü. Bina girişinde önce silahlı saldırıya uğrayan ancak tabancanın tutukluk yapması sonucu içeriye kaçan adam, bu kez de meyve bıçağıyla defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, polis 2’si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 00.20 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgili olan Serdar K. (50) ile Zahide B. bir süre önce ayrıldı. Bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili oldu. Ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Serdar K., olay günü Zahide B.'yi arayarak görüşmek istediğini söyledi.

EVE ÇAĞIRDILAR, PUSU KURUP SALDIRDILAR
Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.'ye aktaran kadın, plan yaparak eski sevgilisi Serdar K.'yı evine çağırdı. Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. (41) Serdar K.'yı beklemeye başladı. Bir süre sonra Serdar K., arkadaşı Hakan B. ile binanın önüne geldi. O esnada sokaktan koşarak gelen Emre K., Serdar K.'ya tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluluk yaptı.

YENİ SEVGİLİ ESKİ SEVGİLİYİ ÖLDÜRDÜ
Can havliyle binaya giren Serdar K., burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Serdar K., Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BIÇAĞI KLOZETE ATIP YIKAYIP ÇEKMECEYE KOYDU
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Zahide B.'nin evine gelen polis, kapı açıldığında sevgilisi Fikret Ö.'nün üstünü ve yerleri kanlar içerisinde buldu. Bunun üzerine içerideki 4 şahıs gözaltına alındı. Evdeki Seher Ö.'nün ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını ardından yıkayarak mutfaktaki çekmeceye koyduğunu söyledi. Binada yapılan incelemede ise dairenin su sayacının kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Çalışmaların ardından gözaltına alınan Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıslardan Fikret Ö., Serdar K.'yı kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Emre K. ise silahla ateş açtığını ancak tutukluk yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fikret Ö., çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan Emre K.'nın 11 adet, Fikret Ö.'nün ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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