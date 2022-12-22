İstanbul’da film gibi cinayet! Otelden kaçırdıkları adam borç tahsil edilirken kalp krizi geçirip öldü | Video
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İstanbul’da iki şahıs, 60 bin lira alacaklı oldukları adamı Avcılar’da kaldığı otelin önünden konuşma bahanesiyle araca bindirip kaçırdı. Halıcıoğlu’ndaki çimenlik bir alana getirilen adam, şahısların ellerinden kurtulup kaçarken yere düşüp yaralandı. Yumruklu saldırıya uğrayan adam fenalaşarak kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BORCU TAHSİL ETMEK İÇİN OTELİN ÖNÜNDEN KAÇIRDILAR
Bir süre sonra şahıslar adamı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkii yan yolda bulunan çimenlik alana götürdü. Burada şahıslar alacaklarını tahsil etmek istediler ancak aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Bekdemir şahısların elinden kurtulup kaçmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan adam ayağı takılınca yere düştü. Arkalarından koşan iki şahıs tarafından yakalanarak yumruklanan adam, fenalaşarak kalbinin sıkıştığını söyledi. Ardından ne yapacağını şaşıran iki şahıs, sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
YUMRUK ATTIKLARI ADAM KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekdemir'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. O esnada kalp krizi geçiren adam, kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti. Adamın ölmesine neden olan iki şahıs ise, araçla ambulansı takip ederek hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastaneye geldi. Ölen adamın yüzünde kan lekelerinin, vücudunun çeşitli yerlerinden ise sıyrıklarla olduğunu tespit etmeleri üzerine iki şahıs sorguya alındı.
BEYOĞLU POLİSİNE OLAYI İTİRAF ETTİLER
Şahıslar ifadelerinde, ölen adamın kendilerine olan 60 bin lira borcun bir kısmını ödediğini ancak geri kalan kısmını vermemesi üzerine Avcılar'da kaldığı otelde gittiklerini ve o otelin yakınlarına giderek bir süre Umut Bekdemir'i orada beklediklerini söyledi. Adamı orada gördükleri esnada 34 BAL 258 plakalı araca aldıklarını söyleyen şahıslar, Beyoğlu'ndaki çimenlik alanda konuştukları esnada Umut Bekdemir'in kaçmaya başladığını yaklaşık 200 metre sonra yere düştüğünü kaldırdıktan sonra yumruk attıkları esnada adamın kalbinin sıkıştığını ifade etti. Şahısların ardından sağlık ekiplerini aradıklarını söylediği bilgisine ulaştı.
ADAMIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI
Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen Abdullah D.(42) ve Emirhan İ. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şahıs, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ölen 42 yaşındaki Umut Bekdemir ise Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Bekdemir cenazesi, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Süme köyünde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.