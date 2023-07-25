İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi | Video
Kağıthane’de işe gitmek için evinden çıkan bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıslar tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalınan gencin peşinden koştuğu kapkaççılar çıkmaz sokağa girince adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Sokaktan geri dönen kapkaççılar, gencin üzerine sürüp kaçarken, o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
KAPKAÇÇILAR ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİ
Hırsızları sokağı dönerek yokuş aşağıya inmek istedi ancak çıkmaz sokağa girdi. Neye uğradığını şaşıran kapkaççılardan biri inerken diğeri de motosikleti geldiği yöne geri çevirdi. O esnada kapkaççıların arkasından koşan genç, şahıslara müdahale edemedi. Geriye dönen kapkaççılar motosikleti genci üzerine sürerek onu korkuttuktan sonra kayıplara karıştı. Genç ise sadece kapkaççıların arkasından bir süre daha koştu. Film gibi olay ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayla ilgili Hasan Göçmen'in şikayette bulunmadığı öğrenildi.
"PEŞİNDEN GİDEMEMİŞ, ÜSTLERİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR"
Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, "Motosikletli iki çocuk gelmiş. Arkadaş, elinde telefonla gezerken elinden almışlar. Sonra buradan motosikletle geçiyorlar ve bir anda çıkmaz sokağa giriyorlar. Motosikletli olan telefonu diğerine veriyor. Ardından tekrar motosiklete binerek kaçıyorlar. Arkadaşımız peşinden gidememiş. Sonuçta üstlerinde ne olduğunu bilmiyor. Navigasyon bile burayı normal sokak olarak gösteriyor. Sık sık buraya gelenler tekrar geri çıkmak zorunda kalır. Burada ilk defa kapkaç olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle çocuklar bu mahalleyi bilmiyorlar, bilselerdi o çıkmaz sokağa girmezlerdi" dedi.
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