İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video

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Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada saldırganlar tekel bayisine silahla ateş açtı. Bayidekilerin tabancayla karşılık vermesi üzerine yolda çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, polis anlık müdahaleyle tarafları gözaltına alıp tabancalara el koydu.
ÇATIŞMA ANLARI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI
Saldırının ardından tezgahtan kuru sıkı tabanca alan iki gençten biri dışarıya çıkarak saldırganlara ateş açtı. Saldırganların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. O esnada bulvar üzerinde devriye gezen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları etkisiz hale getirerek silahlarına el koydu. Film sahnelerini aratmayan o silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda 1 saldırgan gözaltına alınırken, kuru sıkı tabancayla karşılık veren 2 genç ise emniyete götürüldü.
POLİS TARAFLARI YAKALAYIP SİLAHLARA EL KOYDU
Olayın ardından bulvara gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, bir süre inceleme yaptı. Kovanları ve kuru sıkı tabancayı toplayarak delil torbasına koyan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Saldırganlardan birini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.