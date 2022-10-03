Video Yaşam İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video

03.10.2022 | 13:01

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Beyoğlu’nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada saldırganlar tekel bayisine silahla ateş açtı. Bayidekilerin tabancayla karşılık vermesi üzerine yolda çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, polis anlık müdahaleyle tarafları gözaltına alıp tabancalara el koydu.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde alkollü iki şahıs, siyahi bir kadına takip ederek rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine iki kadın bulvar üzerinde bulunan bir tekel bayiine sığındı. Bayideki iki gencin kadınlara sahip çıkması üzerine iki şahıs ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından iki şahıs tehditler savurarak bayiden ayrıldı. Olaydan 1 saat sonra eline silah alıp bayiye gelen iki şahıs, bayiye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda içecek dolabının camı tuzla buz olurken, tekel bayiindeki iki genç ise tezgahın altına sığınarak mermilerden son anda kurtuldu.

ÇATIŞMA ANLARI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI
Saldırının ardından tezgahtan kuru sıkı tabanca alan iki gençten biri dışarıya çıkarak saldırganlara ateş açtı. Saldırganların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. O esnada bulvar üzerinde devriye gezen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları etkisiz hale getirerek silahlarına el koydu. Film sahnelerini aratmayan o silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda 1 saldırgan gözaltına alınırken, kuru sıkı tabancayla karşılık veren 2 genç ise emniyete götürüldü.

POLİS TARAFLARI YAKALAYIP SİLAHLARA EL KOYDU
Olayın ardından bulvara gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, bir süre inceleme yaptı. Kovanları ve kuru sıkı tabancayı toplayarak delil torbasına koyan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Saldırganlardan birini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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