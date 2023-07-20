İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; işledikleri ve tutuksuz yargılandıkları farklı suçlardan ötürü iki yıl dört aydan dört yıl yedi aya kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarilere yönelik operasyon düzenledi. 11 aranan firari yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.