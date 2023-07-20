İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video
İstanbul Siber Polisleri; işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 11 firariyi operasyonla yakaladı.
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