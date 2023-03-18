İstanbul’da firari operasyonu! 12’si yakalanıp tutuklandı | Video

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte bilişim yoluyla işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan firari suçlulara yönelik operasyon düzenledi. Tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan, iki yıl altı aydan altı yıl sekiz aya kadar hapis cezaları bulunan 12 firari yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 firari tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.