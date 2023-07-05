İstanbul’da “Firari” operasyonu! 15 gözaltı… | Video

İstanbul Emniyeti''ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü iki yıl altı aydan 10 yıl dört aya kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari suçlulara yönelik operasyon düzenledi. 15 firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı.