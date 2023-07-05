İstanbul’da “Firari” operasyonu! 15 gözaltı… | Video
İstanbul’da düzenlenen operasyonda geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 15 firari yakalandı.
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