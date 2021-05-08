İstanbul'da fırınlara gidip kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de fırın olarak faaliyet gösteren iş yerlerine giderek kendisini polis olarak tanıtan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi” suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mayıs 2021 tarihinde saat 08.30 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesinde fırın olarak faaliyet gösteren bir işyerine kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın geldiği ve işyerine ait araçlar ile işyeri sahibi hakkında bilgi almaya çalıştığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın M.Y. (37) olduğunu tespit etti. Şüpheli M.Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, yakalanan şahsın da fırıncılık mesleğini yürüttüğü, aynı şekilde başka bir fırın işletmesine giderek burada da kendisini polis olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelinin polis olduğu iddiasıyla ibraz ettiği kartın abisi yine kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birimlere ekmek dağıtan F.Y. isimli şahsa ait "Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı" olduğu ve şahsın geçmiş tarihlerde 4 farklı konudan suç kaydı bulunduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.



Öte yandan şüpheli M.Y.'nin bir fırında kadın çalışanla konuştuğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.