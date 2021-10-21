Video Yaşam İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı

21.10.2021 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 05:50
Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 21.10.2021 | 10:46
Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı’yı çileden çıkartan açıklamalar 11:38
Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 21.10.2021 | 10:53
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 00:30
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 21.10.2021 | 10:49
Beşiktaş’ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 05:31
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 21.10.2021 | 10:35
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi | Video 03:41
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi | Video 21.10.2021 | 10:23
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 00:32
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 21.10.2021 | 10:34
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 00:47
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 21.10.2021 | 10:23
112’ye gelen çağrılarda bu da oldu: Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın | Video 03:40
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" | Video 21.10.2021 | 10:23
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 00:52
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 21.10.2021 | 10:27
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 00:40
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 21.10.2021 | 10:17
Avcılar’daki pazarda yine otomobil unutuldu 05:53
Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu 21.10.2021 | 09:59
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 00:41
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 21.10.2021 | 09:52
Esenyurt’ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 00:27
Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 21.10.2021 | 09:52
Adana’da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 00:37
Adana'da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:43
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı 04:43
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı 21.10.2021 | 09:52
İstanbul’da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı 01:17
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı 21.10.2021 | 09:43
Türkiye’nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor 04:17
Türkiye’nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor 21.10.2021 | 09:27
Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video 09:31
Düğünde yüzüne tekme atılan müzisyen Erdal Erdoğan yaşadıklarını anlattı | Video 21.10.2021 | 09:18
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 00:37
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:32
İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı 02:18
İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı 21.10.2021 | 09:13

İstanbul Şişli ve Beşiktaş'ta günübirlik kiralanan evlerde tutulan ve bu evlerde tutukları kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden aralarında örgüt lideri olduğu belirlenen İ.Y., örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. isimli kişinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çoğunluğu yabancı uyruklu olan kişilere iş vaadiyle ülkeye getirerek ve mağduriyetlerinden yararlanıp tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde günübirlik kiralanan evlerde tutan ve bu evlerde mağdur kişilere fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde11 Ekim'de eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli kişi yakalandı. Operasyon kapsamında biri Kenya uyruklu, 8'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken adreslerde yapılan aramalarda; 3 bin 300 adet prezervatif, 14 adet cep telefonu, 6 bin 80 lira, 102 dolar, 3 adet defter, 1 adet pasaport ele geçirildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden aralarında örgüt lideri İ.Y, örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. isimli kişinin de bulunduğu 4 kişi "İnsan Ticareti" ile "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA