Video Yaşam İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis 12 adrese baskın yaptı | Video
İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis 12 adrese baskın yaptı | Video

İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis 12 adrese baskın yaptı | Video

18.12.2022 | 14:20

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ümraniye, Çekmeköy ve Şişli ilçelerinde 12 adrese fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 5 mağdur kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süre ile yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 5 erkek 2 bayan olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanması mağdur kadınların kurtarılması operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında suç delillerine el konulması şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile ilimiz Ümraniye, Çekmeköy ve Şişli ilçelerinde olmak üzere toplam 12 adrese baskın düzenlendi. 14 Aralık günü sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlarda operasyonda suça karışan 7 şüpheli şahıs yakalandı 5 mağdur kadın kurtarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan 7 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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