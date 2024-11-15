İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonlarına baskın anı kamerada! 38 gözaltı, 85 kadın kurtarıldı

İstanbul'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda fuhşa zorlanan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarılırken, 38 şüpheli gözaltına alındı.