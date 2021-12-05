İstanbul'da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video

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Eyüpsultan'da bir ganyan bayine girerek içerde bulunan çalışanı silah ile etkisiz hale getiren 2 kişi, kasadaki paraları gasp etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, iki şüpheliyi yakaladı. Gasp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Göktürk Tülay Sokak'ta bulunan bir ganyan bayinde 21 Kasım 2021 tarihinde meydana geldi. Ganyan Bayii'ne gelen iki kişi, çalışan E.D.'yi (25) silah tehdidi ile etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları gasp maskeli ve kapüşonlu iki zanlı, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlılar Ozan K.(23) ile Ahmet K.(26) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olay sırasında giydikleri kıyafetler ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gasp anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.