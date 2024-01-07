Video Yaşam İstanbul'da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video
İstanbul'da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video

İstanbul'da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video

07.01.2024 | 11:36

Beyoğlu’nda bir şahıs, büyü yapıldığını iddia ederek kendini yerden yere attı. Yardım etmeye gelen arkadaşına ise tepki gösteren şahıs, “Bunu dinlemeyin, bize büyü yapmışlar, büyücü ablaları var” dedi. İlginç anlar kameralara yansıdı.

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Olay geçtiğimiz Perşembe saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Yasin Akbulut olduğunu söyleyen bir şahıs, koltuk değneklerini bırakarak yere oturdu. Yardım etmeye çalışan arkadaşına bağıran Akbulut, kendini adeta yerden yere attı. Sonrasında ise yerde sürünerek, kendisine yardım etmeye çalışan arkadaşının büyü yaptığını iddia etti.

"BUNLAR BENİM HAYATIMI MAHVETTİ"
Akbulut, uzun süre yerden kalkmayarak, "Bunlar benim hayatımı mahvetti. Ben sakatım. Bunların hepsi büyü. Ayağımda üç tane platin var. Ben ölmüşüm. Bunu dinlemeyin. Bize büyü yapmışlar. Büyücü ablaları var" şeklinde konuştu. Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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